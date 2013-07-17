Заполнить КУДИР I раздел.

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Бухгалтерские услугиЗакрыт2 заявки206 просмотров
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Добрый день имеется 4 фин. операции два аванса и два остатка.

Необходимо грамотно внести их в кудир. Сам не могу разобраться.

Оплата договорная.

Кудир Белорусский!

10 лет назад
DoctorX
32 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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