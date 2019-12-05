Статист с платным доступом на ресурс statista.com

Финансовые услугиЗакрыт1 заявка283 просмотра
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Нужен статист/аналилитик/БА/инфографер с платным доступом на ресурс statista.com (выгрузка 10 таблиц), задача на 5 минут, никаких манипуляций с файлами делать не нужно, интересует базовая выгрузка ресурса statista.com

Файл с необходимыми ссылками сброшу дополнительно.

Задача мегасрочная.

Жду ваших предложений.

4 года назад
guest_15811619976676
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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