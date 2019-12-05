Статист с платным доступом на ресурс statista.com

Нужно сделать просчет окупаемости объекта инвестиций- квартира пентхаус, г. Чернигов 200 кв.м, стоимость 100к долл по результатам которого хотелось бы получить ответы на вопросы: - стоит ли его покупать? - сколько будет срок окупаемости? - как сократить срок окупаемости? - ...
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Нужен статист/аналилитик/БА/инфографер с платным доступом на ресурс statista.com (выгрузка 10 таблиц), задача на 5 минут, никаких манипуляций с файлами делать не нужно, интересует базовая выгрузка ресурса statista.com
Файл с необходимыми ссылками сброшу дополнительно.
Задача мегасрочная.
Жду ваших предложений.
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