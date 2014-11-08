Задачи по финансам

Финансовые услугиЗакрыт5 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет:финансовый менеджмент

Тема:Бюджет капиталовложений

требование. в эл виде.

9 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад