Фото по сценарию

Необходимо выполнить фотосъёмку в соответствии со сценарием.

Тема: семейные отношения.

Сюжет: жена поздно приходит домой, муж её наказывает.

Сценарий:

1. Жена в уличной одежде стоит около двери в квартиру, прислушивается к происходящему внутри.

2. Вид из квартиры, дверь приоткрыта, жена заглядывает внутрь.

3. Жена в уличной одежде стоит в коридоре перед мужем с опущенной головой, тот показывает пальцем на наручные часы.

4. Муж отчитывает жену, та виновато на него смотрит. Одежда у обоих домашняя.

5. Жена протягивает мужу ремень.

6. Жена лежит на диване, штаны спущены, муж стегает её ремнём.

7. Крупный план лица жены с гримасой боли.

8. Муж стоит с ремнём в руках, указывая жене на угол.

9. Жена стоит в углу со спущенными штанами.

10. Жена просит прощения у мужа, сложив руки перед лицом.

К заявке просьба прикрепить фото участников.

На каждый пункт надо сделать по три дубля.