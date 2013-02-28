Ищу фотографа для интернет магазина электронных гаджетов. С вас фотографирование товаров и обработка до качества http://elicomtrade.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________500fd625407c7.jpg Магазин находится в Санкт-Петербурге и товары там же соответственно ищем исполнителя из этого города
Фотография предметов освещения
Нужно сделать фотографии светильников и ламп компании Shine, установленных в ТЦ Лига, Арт-моторсе и Индустриальном парке Шереметьево. Все объекты находятся в г. Химки, работы на 1 день. Необходимо сфотографировать как общим планом светильники, так и в хорошем приближении, чтобы было видно фирму-производителя. Примеры работ во вложенных файлах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фотосъемка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сфотографировать (3-5 фото в итоге на каждое помещение) объекты недвижимости (офисы, помещения, подвальные помещения) в выгодном ракурсе, после убрать в граф. редакторе "шероховатости" (граффити на стенах домов, облезлая штукатурка и все в этом духе). ...Фотосъемка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем фотографа. Территориальное месторасположение – Киев / Область. Нужно отфотографировать и обработать товары для каталога и магазина. Всего товаров порядка 300 позиций. Для некоторых нужно 2-3 ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать фотографии объектов компании находящиеся в различных регионах России. Количество фотографий каждого объекта 20-30 штук. Фотографии экстерьеров с учетом ландшафта. Качество фотографий высокое со светокоррекцией, для каталогов, сайта и пр. Фотографии экстерьера и интерьера. ...Закрыт12 лет назад
Требуется отснять порядка 10-15 фото для сайта каталога носочной продукции. Образец готового фото приложен к заданию. От нас - носки, манекен для одевания. От вас - результат, приведенный к виду образца, возможно небольшие корректировки цвета ...Закрыт12 лет назад
Для организации своей фотостудии интернет-магазину требуется консультация опытного фотографа, понимающего в вспышках, фонах, боксах, тенях, штативах, линзах и т.п. — здесь: Киев объект съемки букеты.Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сделать предметную съемку ( съемка\обработка) бижутерии со стразами. Количество предметов 25. Количество ракурсов 4. Оплата НАЛИЧКА.Закрыт12 лет назад
Требования к фотографиям: 1. Красивая девушка 18-30-ти лет. 2. На фотографиях обыграть следующие образы: а) Рельса * b) Хантер ** ...Закрыт12 лет назад
Нужны фото и оценка на предмет 1) Заполненность игрушками 2) Чистота автомата 3) Повреждения на корпусе и внешний вид 4) Фотографии объявлений Для городов: Воронеж, Энгельс, Саратов, Курск, Тула, ...Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать фото летней, яркой, пляжной обуви (3-4 пары). Вариант просто на белом фоне - не интересен.Закрыт12 лет назад