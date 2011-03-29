Осмотр и фото сессия страхового случая

Нужно красивое фото для сайта - песчаный пляж, море, на песке надпись с адресом сайта. Главное условие - фото должно быть реалистичным (если это будет обработка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить следующее:
1. Приехать по адресу: Луганская обл. г.Ровеньки, ул Карла Маркса,дом 185; БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ БЛИЖАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ.
2. Передать необходимые документы владельцу дома (бланки будут в высланы электроном виде их нужно распечатать).
3. Сфотографировать повреждения здания (в данном случае частного дома).
4.Также сфотографировать документы: домовую книгу, технический паспорт, документ на право собственности, и документы владельца (паспорт, идентификационный код.
5. Выслать фотографии на адрес [email protected]
за фотографии оплата 400грн. транспортные расходы оплачиваются отдельно.
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