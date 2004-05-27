Нужно сделать что-то наподобе сайта куда добавляют фотки, а люди их оценивают. Типа кто лучше. Но только люди должны сореваться друг с другом.Фотка против Фотки.Посетители смотрят какая из друх фоток лучше и выберают. Кто по истечение определённого времени набрал больше за себя, тот и победил. В его анкету добавляется победа.Если нет, то поражение.