Photo VS Photo

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт20 заявок203 просмотра

Нужно сделать что-то наподобе сайта куда добавляют фотки, а люди их оценивают. Типа кто лучше. Но только люди должны сореваться друг с другом.Фотка против Фотки.Посетители смотрят какая из друх фоток лучше и выберают. Кто по истечение определённого времени набрал больше за себя, тот и победил. В его анкету добавляется победа.Если нет, то поражение.

21 год назад
MaXXX
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

cyberbob
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

cyberbob
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад