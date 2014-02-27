Пофотографировать во Львове

Суть задания такова- во Львове есть объект , его нужно пофотографировать во всех ракурсах , никакой обработки делать не нужно , просто сделать фото , без разницы каким фотоаппаратом сделаны фотографии будут , хоть мыльницей, но фото должны быть четкими, без шумов

фоток 20-30 на пол часа работы и скинуть их мне сырыми!

150грн.

Оплата приватбанк,вебмани!!!