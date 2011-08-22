Репортажная съемка

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт1 заявка153 просмотра

Hа следующую субботу на пару часов нужен очень профессиональный фотограф для съемки детского праздника. Будет именнинник – малыш 1 годик, его гости – 2 двухлетних мальчиков и 1 шестилетняя девочка. Территориально – м.Бибирево, ресторан. Буду приглашены клоуны, с дрессированными животными, шоу мыльных пузырей. Надо поснимать детишек в процессе развлечения, а также их с родителями.

Просьба откликаться только при наличии портфолио. Называйте цену за фотосессию.

14 лет назад
manager_MSK
Екатерина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фото людей разных национальностей

    Авторское фото, которое нигде не публиковалось Изображены люди явно разных национальностей (желательно в национальных костюмах) оставляйте свои цены все права на фото передаются мне

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Снять лайфстафловые фотографии

    $100

    Нужен фотограф (девушка) для фотосъемки людей в формате лайфстайла (см. стиль Массимо Дьюти). Для частной коллекции. Присылайте свои портфолио. Локация - только Киев.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фото предметов интерьера

    Есть коттедж который только после ремонта, Нужно отфотографировать интерьеры и предметы интерьера. предметы интерьера нужно отфотографировать в интерьере и отдельно (сделать что то типа студийных фото) Интерьеры сейчас неживые (нежилые) и соотв ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется консультация по фотосъемке/обработке

    Главный вопрос - Как можно получить такие объемные углы обзора? Какие конкретно можно купить фотоаппараты с такой функцией в пределах 300-500долл? И если возможно название этой функции (на английском?)

    Фотосъемка3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Фото отеля

    $100

    Сегодня 20 августа необходимо провести фотосессию мини отеля (5 комнат) Фотографии необходимо предоставить в течении 1 дня. Итоговое кол-во фотографий: 10 штук Бюджет: 3000 руб. м.Арбатская, ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фото мини-отеля

    Сегодня 20 августа необходимо провести фотосессию мини отеля (5 комнат) Фотографии необходимо предоставить в течении 1 дня. Итоговое кол-во фотографий: 10 штук Бюджет: 3000 руб. м.Арбатская, 5 ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать 36 фотографий (Алматы, Казахстан)

    $70

    Будет делаться сайт компании, производящей лампочки. Нужно приехать к ним. Адрес: Рыскулова, Розыбакиева. Отснять лампы и мне отдать снимки. 36 ламп ася:пять шесть ноль шесть один ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны фотографии\обработка

    Нужны фотографии (1-10шт), парней без лиц на фото. Кто может красиво ненавязчиво "заделать" фото с лицом - пишите в личные сообщения Пример ниже

    Фотосъемка18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Съемка для интернет-магазина

    Для съемки одежды в интернет-магазин требуется фотограф со своим оборудованием и студией. Описание: порядка 500 артикулов одежды и обуви в месяц необходимо фотографировать следующим образом: одежда – 3 ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад