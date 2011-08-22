Репортажная съемка

Hа следующую субботу на пару часов нужен очень профессиональный фотограф для съемки детского праздника. Будет именнинник – малыш 1 годик, его гости – 2 двухлетних мальчиков и 1 шестилетняя девочка. Территориально – м.Бибирево, ресторан. Буду приглашены клоуны, с дрессированными животными, шоу мыльных пузырей. Надо поснимать детишек в процессе развлечения, а также их с родителями.

Просьба откликаться только при наличии портфолио. Называйте цену за фотосессию.