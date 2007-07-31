Реставрация фотографии

3 фотографии на фасад магазина вертикальные 1.5 на 2.5 метра каждая, модель есть, одежда есть, макияж есть.снять художественно как для рекламы и подготовить для печати. все больше никаких заморочек не нужно.Бюджет не большой но обсуждаем. ...