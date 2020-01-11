Снять товар на видео с разных ракурсов (у вас дома или в студии)

Москва или МО.

Каждый товар нужно поставить на стол и снять на видео несколько ракурсов (облет товара). Потом из этого материала я соберу и озвучу видео-обзор. Товары привезет курьер куда скажете.

Требования:

1. Примерные нужные ракурсы: https://youtu.be/sv0FW63VobE

2. Камера едет ровно, без дерганий

3. Фон однотонный (фотофон, стена, занавеска). Стол приличный. Товар хорошо освещен.