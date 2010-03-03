Сфотографировать зданиЯ Верховного суда РФ в Москве (Арбат) проехать http://www.supcourt.ru/vs_visitors.php Адрес- Москва,Поварская 13,Поварская 15 Высокое здание,и здание со Скульптурой над входом (http://www.supcourt.ru-в заставке) Нужен Общий вид ...
Требуется студийная фотосъемка
Требуется студийная съемка моделей для эксклюзивного дизайнерского оформления разрабатываемого сайта.
От исполнителя требуется наличие фотостудии и девочек-моделей, согласных подписать релиз
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Похожие заказы
- Фотосъемканет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Хочу сделать новые фотографии. Портрет и в полный рост. На натуре или в студии.Фотосъемка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимы снимки средств по уходу (без моделей): Кокосовое масло, Кондиционер для волос, Масло для волос, Восстанавливающее средство. Снимки необходимы для дальнейшего расположения на сайте и работы с ними (брошюрки, плакаты т.д.) ...Фотосъемка6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо фото или серия панорамных фото для составления фотообоев, либо готовый вариант для размера 2х7 м. Фотографии желательно моря, пляжей и т.д. Если есть предложения скидывайте фото для просмотра на [email protected]Фотосъемка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Создание генератора демотиваторовЗакрыт15 лет назад
Задание заключается в фотографировании спортивного оборудования (и последующей обработке этих фотографий). Фотография двух типов: а) чисто техническая, на белом фоне. б) художественная (для более дорогого товара требуется навести ...Завершен15 лет назад
- $50
Художественная обработка портретных фотографий.Завершен15 лет назад
Необходимо нанести на 10 фотографий логотип и прозрачный адрес сайта (во вложении образец). + привести размер фотографии к стандартному(250-300 кб). Сделать нужно быстро и недорогоЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Для каталога продукции - требуется создание серии фотографий молочной и мясной продукции (около 10 шт). Молочные фото: творог, сыр, сметана, молоко, майонез, творожные сырки; Мясные фотки: колбаса (2-3 вида); ...Фотосъемка18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется отснять фото с последующей вырезкой и размещением логотипа. Всего около 20 позиций. На каждую по 2-5 фото. Съемка в нашем офисеФотосъемка15 заявокЗакрыт15 лет назад