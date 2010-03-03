Требуется студийная фотосъемка

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен1 заявка94 просмотра

Требуется студийная съемка моделей для эксклюзивного дизайнерского оформления разрабатываемого сайта.

От исполнителя требуется наличие фотостудии и девочек-моделей, согласных подписать релиз

15 лет назад
apkfoto
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

petrunovskyi
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Александром приятно работать. Грамотная и точная постановка задания, коммуникабельность. Своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

petrunovskyi
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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