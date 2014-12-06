Дизайн интерьера

$300
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт29 заявок344 просмотра
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Здравствуйте! Для длительного сотрудничества требуются два исполнителя, которые готовы на себя брать заказы на разработку дизайн-проектов помещений. От вас указание минимальную стоимость за квадратный метр и зависимость стоимости от площади помещения. Скажем, какая цена за 50м2 и за 100м2. Делаете ли 3д визуализацию, технические чертежи для строителей?

9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)