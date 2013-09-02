Дизайнер интерьера.

Всем добрый день! Нужно продублировать идею http://okeandveri.ru/constructor/ Выберите двери на этом проекте и посмотрите как будет смотреться. Вопрос сроков и цены. Так же интересует опыт в таких решениях. Если небыло опыта но есть желание - давайте общаться.