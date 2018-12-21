Консультации по пневматике

необходимо разработать техническую документацию, а именно: Пояснительная записка (ПЗ) Чертеж общего вида (ВО) – на шкафы (стеллажи), щиты и др. Спецификация Ведомость спецификаций (ВС) Кабельный журнал Ведомость покупных изделий (ВП) по ГОСТ 2.106-96 – это документ, содержащий перечень покупных изделий, ...
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