Расчет дифференциального редуктора ТВД

Расчет АВТО Во вложении:задание выданное преподавателем, методичка и пример работы(принятый преподавателем), необходимо исправить по замечаниям или посчитать заново с учетом замечаний!
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11 лет назад
Кирилл Смирнов Matroskihn
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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