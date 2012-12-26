Расчет дифференциального редуктора ТВД

$50
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Кинематический расчет + проектировочный расчет передачи. Срок - 26.01.

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11 лет назад
Matroskihn
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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