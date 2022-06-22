Необходимо создать деталь в программе Geomagic Design, используя 3D-скан, и подготовить соответствующий чертеж в Компас. Задача включает точную проработку всех параметров детали для дальнейшего использования в машиностроении.
Расчет газоходов / Расчет выхлопной трубы/гидравлическое сопротивление
Мы – стартап в области химического инжиниринга, занимаемся разработкой и проектированием химико-технологических процессов и их реализацией. В нашу молодую и амбициозную команду мы ищем инженера-технолога для выполнения задачи удаленно.
Задачи:
1) Расчет гидравлическое сопротивление газохода;
2) Поверочный расчет выхлопной трубы.
Предоставим: Данные по расходу и составу газовой среды, физические характеристики (температуру, давление, состав), трассировку газоходов.
Требования:
- Опыт расчетов аналогичных систем (газоходов и выхлопных труб).
- Знание основ работы в CAD-программах;
Оплата: 30 000 рублей.
Дедлайн: до середины сентября
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