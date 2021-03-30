Расчет рациональных режимов резания

Добрый день! Прошу ознакомиться с задачей ниже. У нас есть самодельный простой станок для перемотки ткани, делали на глазок. Грубо говоря, состоит из металлической рамы, вала намотки на подшипниках, вращаемого редуктором, и счетчиком ...