Выполнение КД на пресс-форму: сетка сушильная. Скриншот + модель (отправлю на почту, здесь не прикрепляется .stp). Габариты: 335,5х273,5х14 мм , диаметр проволоки 1,5 Материал: полиамид натуральный. Привязка к ТПА: см ...
Расчет рациональных режимов резания
Произвести расчет рациональных режимов резания в Word по примеру (рамка не нужна, просто текст) По таблицам "Справочник молодого токаря" Зайцев Б.Г.
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