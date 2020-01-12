Аккорды для песни на гитаре

Музыка и ЗвукиЗакрыт12 заявок275 просмотров
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Нужно снять с песни аккорды для гитары

https://www.youtube.com/watch?v=xA8WGOOkkdg

4 года назад
zhanat65
Жанат 
58 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад