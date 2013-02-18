Из аудио в текст

Есть аудиозаписи трех вебинаров, качество хорошее. Нужно перевести их в текстовый формат для создания электронной книги. удалить все экания и прочие паразиты, не печатать не имеющие к сути вебинара куски - типа обсуждения тех. моментов, прощания. Разбивать текст на смысловые абзацы - т.е. провести базовую редактуру.

Два курса по полтора часа и один около часа.

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