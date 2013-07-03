Музыкальные фрагменты для дет. приложений

Проект срочный Нужно сделать субтитры для видео на ютубе вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=qNmc5FOn30g&feature=youtu.be Пишите в скайп, скайп находится в контактах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать музыкальные фрагменты (5-10 шт. по 20-30 сек) для детского приложения (как в китайских музыкальных игрушках). Должно быть приятным на слух (субъективно) и рассчитано на аудиторию 2-5 лет.
Примеры работ обязательны!
PS: примерный сэмпл https://dl.dropboxusercontent.com/u/71848713/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20001.amr
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