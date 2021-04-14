Найти песню по тексту

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Закрыт2 заявки709 просмотров

Может не совсем точные слова: Ты любишь виражи или что нас кружит ,главное не потерять режим пока мы точно живы ,я без тебя как будто одержимый это миражи мы не рушимы но за руку меня не держи

Как то так я помню этот трек

4 года назад
ForGoast
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад

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