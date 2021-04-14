Необходимо опознать исполнителя (группу) и название песни, которую я слушал в 1982 году. Итальянская эстрада. Не помню, что была за кассета (сборник или альбом), с большой долей вероятности мужской голос. По памяти на слух такой ...
Найти песню по тексту
Может не совсем точные слова: Ты любишь виражи или что нас кружит ,главное не потерять режим пока мы точно живы ,я без тебя как будто одержимый это миражи мы не рушимы но за руку меня не держи
Как то так я помню этот трек
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