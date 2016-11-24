Написание треков для пробежки

Задача не для посредственного саундпродюсера. Не для обывателя, а для ценителя музыки, который уже писал сам треки и знает что это такое на деле, "руками" понимает структуру трека. Нужно выработать технологию создания треков на определённые темы (состояния) с определённым bpm, камертоном, набор звуков/шумов, продолжительностью. И поставить на поток. Состояние активное и жизнеутверждающее. Использоваться будет для фона во время пробежек. Треков нужно будет очень много. Около 300.Но тут не только технология, а еще и умение чувствовать тему, погружаться и выдавать интересные хуки. Т.е. есть простор для творчества. Но в рамках. Рамки нужны. Для скорости и для оптимальной стоимости. Тут вопрос обсуждаемый, были бы навыки.Пришлите послушать свои треки. Потом, может, придётся выполнить какое-то простое задание, чтобы увидеть интерес и понимание темы. Потом обсуждаем в скайп.PS: бред, пожалуйста, не надо гнать: я такой-то мегадиджей, у меня супермузло, сразу по делу: вот мой достойный трек, давай обсудим.