Необходимо перегруппировать ноты в готовой партитуре

Музыка и ЗвукиЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Надо перегруппировать ноты в готовой партитуре 30 страниц  (Sibelius). Недорого. Укажите свою цену.

6 лет назад
henzzify44
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад