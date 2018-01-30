Необходимо перегруппировать ноты в готовой партитуре

Привет всем, мне нужен челоек который может написать на этого блоггера дисс: Слова должны быть все хорошо с рифмованы должны быть панч лайны, без оскорблений и матов: https://www.youtube.com/user/JuliusSpeak Так же вы должны посмотреть его ролики хорошо все про ...