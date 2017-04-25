Нужна фоновая музыка для детской игры

Нужно написать музыку к социальному зоозащитному ролику (строго не коммерческому). С проектом можно ознакомиться по ссылке https://planeta.ru/campaigns/urbananimalprotection По атмосфере - https://music.yandex.ru/album/44108/track/426246 Песня Homesick, группа Kings of Convenience. Это песня, нужна оригинальная музыка. Ссылку на ролик пришлю в лс. Нужны будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна фоновая музыка для мобильной игры. Примеры музыки:
https://www.youtube.com/watch?v=UQpOZgSYl3k
https://www.youtube.com/watch?v=wphF8GrU_f8
ну и похожие. Спокойная, не резкая музыка - которая будет восприниматься малышами 3+.
- Похожие заказы
- Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Продолжительность около 2 минут и bpm 110. Трек должен быть веселым и позитивным.Музыка и Звуки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
К песне Ed Sheeran — Shape Of You (÷ (Divide) (Deluxe Edition) 2017) сделать минусовку Не программное удаление вокала, а воссоздать инструментально!!! После этого вырезать 30 секундный отрезок.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Необходимо скачать альбом с Яндекс.Музыки + корректно упорядочить все треки согласно оригинальному плей листу + прописать теги + убрать рекламу. Качество битрейда как при бесплатном прослушивании. Цена за 1 альбом = 100руб. Оплата через Яндекс.ДеньгиМузыка и Звуки8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно написать музыку для трейлера фильма про СБУ с синусодальным развитием мелодии. Паузы, акценты и т.д примеры [url=https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=3xVwlJp50Ys]www.youtube.com/watch?tim...[/url] присылайте вариации композиции, композитор лучшей получит 100 $ и возможность дальнейшего сотрудничества .Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Для игры Bubble Shooter необходимо создать фоновую музыку. Ссылка на игру: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.me.piggy.android&hl=en Пожалуйста, укажите, в течение какого времени вы сможете выполнить проект. Требования: Опыт создания музыки для игр ПортфолиоМузыка и Звуки14 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня. Необходимы 2 музыкальные темы для начала и конца мультфильма. Уникальные! Оригинальные легко запоминающиеся. Посыл 1 – "утро – зарядка – хорошее настроение – вызов – поиск приключений" 2 – "вечер-конец дня – хорошее настроение – победитель – отдых " Слов ...Музыка и Звуки15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Помогите подобрать или написать музыку для рекламного ролика-мульта. Чтобы потом не было проблем с авторскими правами. Нужна тоскливая и унывная в начале ролика (очень нравится из фильма Кин-дза-дза, но увы) и позитивная в концеМузыка и Звуки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется музыка для военно-исторической 20-тиминутной передачи в стиле голливудских OST. Указывайте примеры своей музыки. Просьба указывать цену за 1 минуту.Музыка и Звуки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня усім. Терміново потрібно написати музику для реклами, в стилі "джеймс бонд" (але не плагіатити) (40-60 сек.) Термін - на завтра (09.04). Якщо є час та можливість показати що можете, ласкаво просимо. Вибираємо того, хто краще справився. Музика ...Музыка и Звуки10 заявокЗакрыт7 лет назад