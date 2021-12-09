Убрать вокал из песни, без потери качества минуса(желательно)

Музыка и ЗвукиЗакрыт19 заявок837 просмотров
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Здравствуйте, нужно извлечь минус из песни, сколько бы это могло стоить?

2 года назад
guest_1642253076577
2 года в сервисе
Был
2 года назад