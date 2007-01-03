Задание для специалиста по GoldWave

Мне нужно сделать предварительное прослушивание перед скачиванием mp3 для 7000 альбомов, такое как на recordings.ru т.е. качество должно быть на много хуже чем оригинал, например 56kbps, 60% времени от оригинала (разрезать на 3 куска и в месте разрыва вставить семпл прокрутки кассеты, семпл имеется). Вот в GoldWave имеется возможность сделать такое, это file -> batch processing после чего требуется выбрать основной каталог с альбомами и нажать ok после этого все mp3 добавятся для обработки. А вот в графе "process" нужно ввести нужные параметры, что бы настроить обработку, вот эти вот параметры и нужно мне сказать, что бы GoldWave переконвектировал все файлы в превьюшки с нужными мне параметрами.