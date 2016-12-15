Нужны люди для тестирования способностей наших людей по передаче звука,голоса,визуальных эффектов напрямую через видео, онлайн через интернет. Во время тестирования будет необходимо читать текст на камеру. Все видео хранятся в зашифрованном виде ...
Озвучить ролик на английском языке
озвучить ролик на английском языке.
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