Озвучить ролик на английском языке

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка105 просмотров

озвучить ролик на английском языке.

8 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад
$4
2 дня
Мега респекты человеку! Рекомендации!
Поддержка связи, оперативный ответ на все связанные с заданием вопросы, своевременная оплата. Ничего кроме хорошего о заказчике сказать не могу.

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад

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