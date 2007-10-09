Озвучить три анимированных баннера

Задача была несложная - положить звук на три маленьких ролика, анимированных баннера. Но, как всегда в таких случаях, возникли сложности общего характера - разные версии программ не стыкуются, файлы не открываются, путаница с .fla, .swf и .avi ... Антон честно промучился в общей сложности сутки, дал хорошие зацикленные звуковые дорожки, подходящие по стилю и динамике к роликам, и в итоге совместными усилиями работу выполнили. К сотрудничеству рекомендую: Антон почти всегда online, не пропадает, готов оперативно помочь.