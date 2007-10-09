Озвучить три анимированных баннера

ОзвучиваниеЗавершен5 заявок204 просмотра
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Добрый день, коллеги!

Нужно положить три звуковые дорожки на три мульта по 10-15 сек. Главное - хорошо закольцевать. Стиль саундтрека - на Ваш вкус, но по динамике, конечно, он должен подходить. Исходники в 7-м Flash'e. Всей работы, предполагаю, на полчаса-час. В награду - отличный отзыв :-) В дальнейшем возможно продолжительное сотрудничество на гонорарной основе.

16 лет назад
PR-TRADE
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
Задача была несложная - положить звук на три маленьких ролика, анимированных баннера. Но, как всегда в таких случаях, возникли сложности общего характера - разные версии программ не стыкуются, файлы не открываются, путаница с .fla, .swf и .avi ... Антон честно промучился в общей сложности сутки, дал хорошие зацикленные звуковые дорожки, подходящие по стилю и динамике к роликам, и в итоге совместными усилиями работу выполнили. К сотрудничеству рекомендую: Антон почти всегда online, не пропадает, готов оперативно помочь.
Приятно работать с дружелюбным и ответственным заказчиком. Спасибо, надеюсь на продолжение нашего сотрудничества.
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