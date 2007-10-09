Озвучить три анимированных баннера

Необходима запись звукового файла приветствия на нескольких языках. Обращаться в icq: 194337796 По причине потери информации большая просьба всем постучать мне в icq еше раз. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Нужно положить три звуковые дорожки на три мульта по 10-15 сек. Главное - хорошо закольцевать. Стиль саундтрека - на Ваш вкус, но по динамике, конечно, он должен подходить. Исходники в 7-м Flash'e. Всей работы, предполагаю, на полчаса-час. В награду - отличный отзыв :-) В дальнейшем возможно продолжительное сотрудничество на гонорарной основе.
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