Озвучка - приватно для Дитковского Александра

Уже дважды сотрудничала с Александром. Внимательное отношение к деталям задания изначально; отработка желаемой интонации конкретно под заказчика.Вникает в суть начитываемого текста. Всегда на связи Ну и с технической стороны - тоже все прекрасно. Буду сотрудничать еще.