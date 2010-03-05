Необходимо озвучить текст(деловая презентация продукта),10 уроков по 5-6 мин. каждый. Мужской голос. Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений. Спасибо.
Озвучка - приватно для Дитковского Александра
Начитка перевода лекции.
Несколько фрагментов.
30 минут =50 долларов
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