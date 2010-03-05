Озвучка - приватно для Дитковского Александра

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка147 просмотров

Начитка перевода лекции.

Несколько фрагментов.

30 минут =50 долларов

15 лет назад
annamrs
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

radrigaz
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Уже дважды сотрудничала с Александром. Внимательное отношение к деталям задания изначально; отработка желаемой интонации конкретно под заказчика.Вникает в суть начитываемого текста. Всегда на связи Ну и с технической стороны - тоже все прекрасно. Буду сотрудничать еще.
Одно удовольствие работать с таким заказчиком, как Анна. Было поставлено четкое ТЗ, определены оптимальные сроки, и конечно же своевременная оплата. Рекомендую всем фрилансерам Анну, как ответственного и профессионального заказчика.

Заявки фрилансеров

radrigaz
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Озвучка текста.

    $100

    Необходимо озвучить текст(деловая презентация продукта),10 уроков по 5-6 мин. каждый. Мужской голос. Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений. Спасибо.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Записать 5 звуковых поздравлений

    Записать 5 голосовых поздравлений: Женским голосом: 1. Пожеланья наши кратки: Здоровья, счастья, меньше бед, В семье чтоб было все в порядке И жизни много-много лет. ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект по озвучке

    Примеры (до 30 секунд), на русском, присылайте на мой е-мейл Предпочтительна студийная работа, либо домашняя студия. Также в письме присылайте свои расценки. Детали проекта еще на ...

    Озвучивание11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Записать приветственное сообщение в нужном формате

    $50

    Нужно записать сообщение для универсального номера 8-800-0.... Требуемый формат - CCITT A-Law, 8 кГц, 8 бит, Моно. Сообщение стандартное: Добрый день! Вы позвонили в компанию.....Этот звонок бесплатный для Вас. В данный момент все операторы ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Озвучить м/ф голосом девочки или молодой женщины

    Привет. Надо озвучить мой юмористический мини-мультик (30 сек), т.е. прочитать стишок голосом примерно 10-14-летней девочки или, в крайнем случае, молодой, нерожавшей женщины. Юмор по типу "Пластилиновой вороны". Возможно музыкальное сопровождение, если ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить женский голос на мужской

    Задача такая: Необходимо изменить женский голос на мужской, примерно 20 реплик. Пояснение: женщина должна говорить мужским голосом максимально приближенным к эталонному. Работа строится следующим образом: 1. Делаем тестовое задание: ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна начитка маленького текста

    Голос мужской, глубокий и убедительный. Язык - русский. 30 сек - 8уе (несколько блоков). Примерный текст: В Казахстане смертность от Рака молочной железы выше чем ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Озвучивание двух роликов

    $100

    Два ролика примерной общей длительностью 8 минут нуждаются в качественном профессиональном озвучивание. Требуется хороший голос, профессиональный подход

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Озвучить и записать аудио сказки.

    Необходимо записать серию аудио сказок в студии. Озвучивать надо разными голосами. Голос рассказчика, голоса героев. Важно что бы интонация голоса героев отличалась друг от друга. Под голос по возможности подложить озвучку. Просьба ...

    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад