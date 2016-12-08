Снять и смонтировать видеоотзыв

Есть 2 примера видео (реальных отзыва) из которых нужно заимствовать текст с некоторыми корректировками.

Видео должно состоять из съемок себя + небольшой обзор сайта.

Вы или персонаж который будет на видео по виду должен быть старше 25 лет, это важно. Вообще чем старше, тем лучше.

В итоге должен получиться видеоролик продолжительностью 3-4 минуты, большая часть на видео будете вы, остальное обзор сайта.

Обязательно прислать ссылки на видео которые снимали/монтировали вы.

Подробности задачи и цену обсудим с потенциальными исполнительными.