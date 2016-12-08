Снять и смонтировать видеоотзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт5 заявок158 просмотров

Есть 2 примера видео (реальных отзыва) из которых нужно заимствовать текст с некоторыми корректировками.

Видео должно состоять из съемок себя + небольшой обзор сайта.

Вы или персонаж который будет на видео по виду должен быть старше 25 лет, это важно. Вообще чем старше, тем лучше.

В итоге должен получиться видеоролик продолжительностью 3-4 минуты, большая часть на видео будете вы, остальное обзор сайта.

Обязательно прислать ссылки на видео которые снимали/монтировали вы.

Подробности задачи и цену обсудим с потенциальными исполнительными.

8 лет назад
Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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