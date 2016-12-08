Нужно профессионально в студии озвучить рисованный анимированный ролик. Сделать подфон музыку, может быть какие то звуки. Высылайте расценки за 1 минуту озвучки видео и примеры голосов дикторов.
Снять и смонтировать видеоотзыв
Есть 2 примера видео (реальных отзыва) из которых нужно заимствовать текст с некоторыми корректировками.
Видео должно состоять из съемок себя + небольшой обзор сайта.
Вы или персонаж который будет на видео по виду должен быть старше 25 лет, это важно. Вообще чем старше, тем лучше.
В итоге должен получиться видеоролик продолжительностью 3-4 минуты, большая часть на видео будете вы, остальное обзор сайта.
Обязательно прислать ссылки на видео которые снимали/монтировали вы.
Подробности задачи и цену обсудим с потенциальными исполнительными.
Заявки фрилансеров
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