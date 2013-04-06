Требуется диктор "битва экстрасенсов ТНТ" (похож.)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт2 заявки421 просмотр

Требуется диктор, голос, интонации должны быть похожи на голос из передачи "битва экстрасенсов" на ТНТ

для озвучки рекламного графического ролика 2 минуты

12 лет назад
tokarev2221
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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