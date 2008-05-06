Требуется запись текста для видеоролика.

Только мужской голос. Обязательны грамотная речь, хорошая дикция.

Желательно Москва/область, но другие регионы рассматриваться будут.

Присылайте звуковую дорожку с прочитанными первыми 2-мя абзацами текста, возможно будет выбран не один исполнитель. Поток звуковой дорожки (МРЗ) не ниже 256 кбит/с.

Записи рассматриваться НЕ будут при следующих показателях:

- высокий уровень шума

- отсутствие или зашкаливание низкого/среднего/высокого частотного диапазона

- и/или другими искажениями звука

Оплата в 2 этапа:

1. предоплата 50% после отбора исполнителей по "превьюхе".

2. финальный расчет после прослушивания всего текста.

Обязательно указывайте желаемый гонорар.

Все вопросы только по почте. В аську не долбиться, в приват не писать.

[email protected]