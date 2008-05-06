Требуется Чтение субтитров фильмов и их запись на английском языке. Требования: великолепной уровень произношения Сложная, кропотливая, длительная работа в режиме free-lance. место проведения работ - Москва, Московская область При выборе ...
Запись текста для видеоролика
Требуется запись текста для видеоролика.
Только мужской голос. Обязательны грамотная речь, хорошая дикция.
Желательно Москва/область, но другие регионы рассматриваться будут.
Присылайте звуковую дорожку с прочитанными первыми 2-мя абзацами текста, возможно будет выбран не один исполнитель. Поток звуковой дорожки (МРЗ) не ниже 256 кбит/с.
Записи рассматриваться НЕ будут при следующих показателях:
- высокий уровень шума
- отсутствие или зашкаливание низкого/среднего/высокого частотного диапазона
- и/или другими искажениями звука
Оплата в 2 этапа:
1. предоплата 50% после отбора исполнителей по "превьюхе".
2. финальный расчет после прослушивания всего текста.
Обязательно указывайте желаемый гонорар.
Все вопросы только по почте. В аську не долбиться, в приват не писать.
Выбранный исполнитель
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