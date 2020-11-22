Найти сотрудников на должность Администратор

Продюсерское агентство ищет специалиста по настройке вебинаров и автовебинаров на платформе Bizon365 с интеграцией сервисов почтовой рассылки, telegram рассылки, VK Работа удалённая, но необходимо постоянно быть на связи!
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Найти до 10 кандидатов на должность Администратора, в сеть кафе-общепита на территории парка Петергоф, Санкт-Петербурга
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