Найти сотрудников на должность Администратор

Подбор персонала (HR)Закрыт7 заявок493 просмотра
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Найти до 10 кандидатов на должность Администратора, в сеть кафе-общепита на территории парка Петергоф, Санкт-Петербурга

3 года назад
guest_16115102288096
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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