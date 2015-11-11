Специалист по подбору персонала

Подбор персонала (HR)Закрыт25 заявок525 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем опытного и самостоятельного hr-менеджера, готового работать в режиме частичной занятости.

Оплата: 15,000 руб.

Обязанности:

Проведение собеседований;

Ведение необходимой документации;

Оценка личных качеств кандидатов;

Адаптация персонала.

На связи необходимо находиться с 9 до 18 по МСК

Требования:

1. Умение наладить хорошие отношения с коллективом.

2. Любовь ко всему что делаешь.

3. Оптимизм.

4. Честность.

5. Способность работать в интенсивном ритме.

8 лет назад
Tashenka
Наталья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Поиск информации

    Нужно на сайте youdo выбрать 20 курьеров, живущих рядом с метро Новые Черемушки, г. Москва, и берущие за свои услуги не более 300 р, а лучше менее. Жду предложений по цене.

    Подбор персонала (HR)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подбор удаленных работников

    $100

    Требуется найти 2-3 удаленных сотрудников на торговлю стройматериалами. Обязанности для сотрудников: - Поиск поставщиков - Работа с поставщиками и заказчиками - Контроль доставки - Работа с дебиторской задолженностью

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по подбору персонала

    Skyeng — крупнейшая в Восточной Европе онлайн-школа английского языка. Сейчас мы помогаем изучать английский уже более 2000 студентам из СНГ, Испании и Турции и это не предел! Мы ищем специалиста по подбору персонала в нашу дружную и ...

    Подбор персонала (HR)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подбор персонала

    $50

    Нужен помощник, который может разместить объявление о приеме на работу по разным региональным джоб-сайтам и поможет набрать команду мастеров по ремонту бытовой техники.

    Подбор персонала (HR)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер по подбору персонала

    В крупную компанию требуется менеджер по подбору персонала и для обработки заявок. Работа ведется удаленно и занимает 3–4 часа в день. от вас выход в интернет, желание работать. компания предлагает бесплатное обучение, высокий уровень дохода, ...

    Подбор персонала (HR)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить заявки на подбор сотрудников

    Необходимо разместить 15 заявок на подбор сотрудников на различных биржах фриланса (аккаунты есть) . Кадровую заявку предоставляю. От вас при размещении заявок - оперативность, пунктуальность, аккуратность.

    Подбор персонала (HR)14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Провести 10 собеседований

    Нужен человек с опытом проведения собеседований. Задача стоит провести ровно 10 собеседований. В среднем на каждое резюме уходит 1 час (написать кандидату, договориться о собеседовании, провести собеседование). Пишите о своём опыте и расценки исходя из ...

    Подбор персонала (HR)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад