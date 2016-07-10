Задача – найти кредитного брокера

Мне нужен специалист для РАЗОВОГО ПОДБОРА сотрудника Задача - РАЗОВО подобрать менеджера по продажам в офис в Москве. На полный рабочий день. Прошу предложить ваши базовые условия и рассказать об опыте аналогичной работы. Подробные требования к менеджеру вышлю заинтересовавшим ...
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Всех приветствую!
Требуется найти банковскую организацию/кредитного брокера/кредитный сервис, которые готовы работать с клиентами по всей России осуществляя выдачу кредитов на покупку франшизы различным физическим лицам.
Задача: найти и провести первичные переговоры
Хороший бонус за результат – найденного партнера в этой области
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