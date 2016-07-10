Задача – найти кредитного брокера

Подбор персонала (HR)Закрыт1 заявка195 просмотров
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Всех приветствую! 

Требуется найти банковскую организацию/кредитного брокера/кредитный сервис, которые готовы работать с клиентами по всей России осуществляя выдачу кредитов на покупку франшизы различным физическим лицам. 

Задача: найти и провести первичные переговоры 

Хороший бонус за результат – найденного партнера в этой области

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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