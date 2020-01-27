Подготовка Презентаций

Есть 12 примерно слайдов (еще в работе) и даже фирстиль презентации. нужно ее красиво сверстать, без картинок, без особых изысков, чтобы просто легко читалось. надо сделать срочно! Тоесть у вас 2-3 часа! За срочность доплачиваю, кто не ...