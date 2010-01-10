Необходимо переработать электронные тесты через программу Adobe Captivate. Мы готовы предоставить программу Adobe Captivate для работы и подробную видео инструкцию как это делать (видео инструкцию вышлю всем заинтересовавшимся). С точки зрения переработки ...
Ролик к 8-му марта
Здравствуйте.
Требуется из имеющихся материалов создать ролик-презентацию с поздравлениями к 8-му марта.
Информацию (фотографии, видео) предоставляются исполнителю. Так же необходимо подобрать музыкальное сопровождение.
Длительность ролика - 5 минут, поздравление для сотрудниц организации. Формат ролика 16х9 HD
Срок исполнения до 6 марта, от вас требуется цена.
В аську, почту и личку не писать, все предложения здесь в теме.
UPD без портфолио и указания цены предложения не рассматриваются
Заявки фрилансеров
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