Ролик к 8-му марта

Здравствуйте.

Требуется из имеющихся материалов создать ролик-презентацию с поздравлениями к 8-му марта.

Информацию (фотографии, видео) предоставляются исполнителю. Так же необходимо подобрать музыкальное сопровождение.

Длительность ролика - 5 минут, поздравление для сотрудниц организации. Формат ролика 16х9 HD

Срок исполнения до 6 марта, от вас требуется цена.

В аську, почту и личку не писать, все предложения здесь в теме.

UPD без портфолио и указания цены предложения не рассматриваются