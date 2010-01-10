Ролик к 8-му марта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки217 просмотров

Здравствуйте.

Требуется из имеющихся материалов создать ролик-презентацию с поздравлениями к 8-му марта.

Информацию (фотографии, видео) предоставляются исполнителю. Так же необходимо подобрать музыкальное сопровождение.

Длительность ролика - 5 минут, поздравление для сотрудниц организации. Формат ролика 16х9 HD

Срок исполнения до 6 марта, от вас требуется цена.

В аську, почту и личку не писать, все предложения здесь в теме.

UPD без портфолио и указания цены предложения не рассматриваются

15 лет назад
sajkun
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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