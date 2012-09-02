Шаблон для презентаций на уроки информатики.

Нужен шаблон презентаций на уроки информатики 4 страницы:

в шаблоне на первой странице должно быть:

1) номер класса

2) раздел (тематический)

3) тема урока (входит в раздел)

Вторая страница это раздел ВСПОМНИТЬ ВСЕ! который предупреждает о том что ученики приступают к прохождению минитеста по пройденному материалу. За учениками следит АРНОЛЬД ШВАРЦНЕЙГЕР ))) НУ или другой грозный персонаж типа Чак Норис ) Желательно соблюдение стилистики.

Третья страница это основная страница презентации (для размещения на ней таблиц, графиков, текстов или поддтем урока)

Четвертая страница это Ключевые слова урока или "Повторение, мать учения" (краткое содержание темы урока)

К примеру привожу презентации к учебнику Босовой, но это только для 8 класса (а уменя 7, 8, 9 классы), и презентаций для 7 и 9 более-менее хороших нет, хотя и эта мне не очень - суховата и скучна (а у меня уроки проходят с особой искоркой и весельем)

Так же активно во время уроков используется интерактивная доска с рисованием поверх презентаций для более доступного описания темы урока. (это к сведению, может у кого возникнут идеи исходя из этих данных)