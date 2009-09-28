Придумать имя цветочной сети магазинов

Здравствуйте. Хотел создать сайт аналогичный сайту e1.ру. Проблема в том что там я считаю его очень непонятным в плане разделов. Вот и задание сформировать каталог разделов сайта чтобы как можно больше охватить сфер, ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ - ...