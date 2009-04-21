Требуется наладить нормальную работу сайта deltagames.ru В данный момент сайт работает не стабильно: - идет постоянная загрузка и тд.
Составление и размещение блогов
Составление и размещение составленных блогов на всевозможных сайтах...
Заявки фрилансеров
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