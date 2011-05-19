Создание урока о WebMoney со скринами

Эссе должно содержать анализ отдельно взятого демографического процесса(ов) в отдельно взятой стране и/или их сравнение между странами за определенный промежуток времени (желательно от 10 лет) Демографические процессы как вам уже должно быть известно, это: смертность (в т. числе по причинам), ...