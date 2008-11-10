Привет всем. Задача простая. Я вам даю данные от БД, доступ к FTP, а вы устанавливаете форум. Форум должен быть без багов, полностью русскоязычным. То есть я вам даю данные, когда все готово - я захожу и вижу что ...
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Расписать подробно в текстовом файле, как загружать сайт с локалхоста в инет) Или с денвера на сервер) Одно и тоже
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