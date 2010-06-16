Разместить приложение в одноклассниках

$100
ПрочееЗакрытнет заявок124 просмотра
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Есть приложение вконтакте - http://vkontakte.ru/app1935406

Является некоммерческим проектом и не требует использования API. Необходимо разместить его в одноклассниках для дальнейшей рекламы в этой сети с использованием баннера 240 на 400.

13 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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