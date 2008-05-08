Регистрация в каталогах

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Завершен11 заявок209 просмотров

Требуется зарегистрировать сайт в каталогах и основных поисковиках.

Напишите свои предложения и стоимость.

17 лет назад
frolandrei
Андрей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
Делал у него регистрацию в каталогах. Прогнал быстро все ссылки рабочие.
Хороший работодатель, я свои деньги получил сразу как сделал задания

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад