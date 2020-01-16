Специалист по Битрикс24

Служба поддержкиЗакрыт4 заявки241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы занимаемся производством мебели. Нам нужно настроить битрикс24 на 10 сотрудников: телефония, почта, интеграция с соцсетями и сайтом, воронки продаж, документооборот, сквозная аналитика.

У нас сейчас тариф проект.

Сколько это стоит? Какие дополнительные расходы планировать на сервисы? Какой срок работ? Есть у вас реализованные проекты с такими задачами?

4 года назад
veb2015
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Технический специалист для службы поддержки (удалённая работа)

    $800

    Удалённая работа Добрый день, Нужен человек с хорошим письменным английским для оказания технической поддержки. Функционирует система тикетов. Специфика услуг - помощь в установке и настройке софта (преимущественно через тикеты, иногда - удаленно через TeamViewer). Так же параллельно открыт ...

    Служба поддержки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оператор call-centre

    Проектная работа: обзвон аудитории (оператор call-centre) на мероприятие, 3 дня в неделю, по 5-6 часов в день, на протяжении двух месяцев. Оплата 80 грн час. Работа на территории нашего офиса. находимся 3 минуты ходьбы от ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны персональные данные резидента ЕС

    Здравствуйте.  Предлагаю сотрудничество резиденту ЕС.  Мне необходимо зарегистрировать красивый домен, домен возможно зарегистрировать двумя способами:  - Резиденту страны к которой принадлежит домен (но это не наш вариант); - По паспортным данным резидента Европейского Союза (наш вариант).  Домен буду использовать в ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Модератор онлайн-сервиса

    $200

    Здравствуйте, Коллеги :) Требуется модератор онлайн-сервиса. Обязанности: Модерирование сервиса, выявление ботов. Требования: [b]Высокоскоростной интернет[/b] (учтите, пожалуйста, если инет не будет таким, это станет ясно с первой же рабочей минуты); [b]Безупречное знание русского[/b]; Знание английского будет плюсом; [b]Условия работы: Каждый день, по три часа. [/b]Выходного нет. ...

    Служба поддержки59 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Васапп

    Добрый вечер всем , ищу специалиста по васаппу , мне необходимо восстановить недавние переписки с моего васаппа а также со старого васаппа.

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    4 года назад