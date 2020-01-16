Специалист по Битрикс24

Удалённая работа Добрый день, Нужен человек с хорошим письменным английским для оказания технической поддержки. Функционирует система тикетов. Специфика услуг - помощь в установке и настройке софта (преимущественно через тикеты, иногда - удаленно через TeamViewer). Так же параллельно открыт ...
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Мы занимаемся производством мебели. Нам нужно настроить битрикс24 на 10 сотрудников: телефония, почта, интеграция с соцсетями и сайтом, воронки продаж, документооборот, сквозная аналитика.
У нас сейчас тариф проект.
Сколько это стоит? Какие дополнительные расходы планировать на сервисы? Какой срок работ? Есть у вас реализованные проекты с такими задачами?
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