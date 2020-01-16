Специалист по Битрикс24

Мы занимаемся производством мебели. Нам нужно настроить битрикс24 на 10 сотрудников: телефония, почта, интеграция с соцсетями и сайтом, воронки продаж, документооборот, сквозная аналитика.

У нас сейчас тариф проект.

Сколько это стоит? Какие дополнительные расходы планировать на сервисы? Какой срок работ? Есть у вас реализованные проекты с такими задачами?