Требуется обзвонить клиентов

Приглашаем на работу операторов в онлайн чат магазина бильярдного и игрового оборудования. Формат работы: удаленно. Оплата: 15 000 руб. От вас: Ответственность, желание работать и зарабатывать, возможность находиться в сети по графику который оговорим отдельно. Преимущество кандидатам с ...
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Приветствую, необходимо по моей базе ресторанов прозвонить и узнать имя управляющего, есть разговорный сценарий:
https://docs.google.com/a/vrost.org/drawings/d/17mXgxKrFXPAKEFgpzUE9ijiJKqFrVu69u8hVrrbawkQ/edit?pli=1
я подключаю вас в нашу CRM, объясню как как и что.
P.S. Компьютер, интернет и гарнитура обязательно. Все звонки за мой счёт.
Подробности по скайпу или телефону, указаны в моём профиле
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