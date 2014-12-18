Требуется обзвонить клиентов

Приветствую, необходимо по моей базе ресторанов прозвонить и узнать имя управляющего, есть разговорный сценарий:

https://docs.google.com/a/vrost.org/drawings/d/17mXgxKrFXPAKEFgpzUE9ijiJKqFrVu69u8hVrrbawkQ/edit?pli=1

я подключаю вас в нашу CRM, объясню как как и что.

P.S. Компьютер, интернет и гарнитура обязательно. Все звонки за мой счёт.

Подробности по скайпу или телефону, указаны в моём профиле