Текст для аудио-ролика для рекламы на радио

Нужно написать покадровый сценарий для дудл ролика. Хронометраж не больше 1 минуты. Реклама приложения для шоппинга. Ролик будет иллюстрировать одну из его функций, а именно «список покупок». Пожелания заказчика: Персонаж едет в машине, что то вспоминает, записывает в ...