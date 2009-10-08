Нужно исправить в одной версии "win XP mini" баг

Для программы Anuko World Clock с сайта http://www.anuko.com - в очередной раз переписан код рисования. Удалена зависимость от двух графических библиотек, в результате чего в рисовании могут вылезти НЕСУРАЗНОСТИ, например дефекты прозрачности, ориентации, взаимного расположения ...
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Нужно исправить в одной версии win mini баг, а именно не могу запустить USB порты? почему то отключены.
WXP75MBEng.rar
Качать здесь
http://uploadbox.com/files/Y1WYKBduBm
или
http://www.anyfiles.net/download/31c060766340/WXP75MBEng.rar.html
Еще, если не выйдет исправить, то в этой версии
MicroXP-v0.8.iso
http://depositfiles.com/ru/files/6057428
Отключить установку всех дров, сделать так чтобы не смогло определить конфигурации компа, но usb должно работать
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