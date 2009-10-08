Нужно исправить в одной версии "win XP mini" баг

Нужно исправить в одной версии win mini баг, а именно не могу запустить USB порты? почему то отключены.

WXP75MBEng.rar

Качать здесь

http://uploadbox.com/files/Y1WYKBduBm

или

http://www.anyfiles.net/download/31c060766340/WXP75MBEng.rar.html

Еще, если не выйдет исправить, то в этой версии

MicroXP-v0.8.iso

http://depositfiles.com/ru/files/6057428

Отключить установку всех дров, сделать так чтобы не смогло определить конфигурации компа, но usb должно работать