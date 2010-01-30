Приглашаем специалистов по тестированию для проведения ручного функционального тестирования веб-приложения по готовому набору тест-кейсов. ТРЕБУЕТСЯ умение четко выполнять наши инструкции. Работа с тест-кейсами через Test-link (http://blog.testlink.org/) Оплата - прогон одного тест-кейса (в ...
Создание набора сценариев тестирования
Требуется создание набора сценариев тестирования.
WEB-система состоит из порядка 100 экранов.
Имеется работающий прототип и документация.
Для консультаций доступны авторы прототипа.
Характер работы - изучить логику и варианты использования имеющегося прототипа и написать сценарии тестирования для разработанной системы.
Предполагаемая продолжительность работы - 1 месяц.
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