Создание набора сценариев тестирования

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт6 заявок259 просмотров

Требуется создание набора сценариев тестирования.

WEB-система состоит из порядка 100 экранов.

Имеется работающий прототип и документация.

Для консультаций доступны авторы прототипа.

Характер работы - изучить логику и варианты использования имеющегося прототипа и написать сценарии тестирования для разработанной системы.

Предполагаемая продолжительность работы - 1 месяц.

15 лет назад
wloleg
Олег 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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